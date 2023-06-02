N11 satıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. N11'i kim satın aldı merak konusu oldu. Peki, N11 satıldı mı? N11 Getir'in mi? N11'i kim satın aldı? İşte detaylar...

n11.com, Mart 2013'te Doğuş Planet tarafından kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren ve İnternet aracılığıyla işletmeden tüketiciye satış hizmeti sağlayan bir açık pazar e-ticaret platformudur. Getir'in N11'i satın aldığı yönünde haberlerin ardından N11 satıldı sorusu merak konusu oldu. N11'in kim tarafından, ne kadara satın alındığı araştırılıyor. Peki, N11 satıldı mı? N11 Getir'in mi? N11'i kim satın aldı? Detaylar haberimizde...

N11 SATILDI MI?

Getir'in kurucusu Nazım Salur, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile n11 hisselerini satın aldıklarını açıkladı. Salur'un yaptığı açıklamada, "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz @n11com 'in diğer hisselerini de aldık. @n11com 'i kurup büyüten ortaklarımız @dogusgrubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir @n11com yakında" ifadelerini kullandı.