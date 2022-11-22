Fransa Dünya Kupası maçları devam ederken merak edilen konular arasında bazı futbolcuların ilk 11'de olmaması oldu. Fransa maçında N'Golo Kante ve Paul Pogba maçta yer almadı. Bunun ardından N'Golo Kante ve Paul Pogba maçta neden yok, sakatlandı mı? merak edilmişti. İşte detaylar...

Kimpembe ve Nkunku maçta neden yok? 2022 Dünya Kupası Fransa maçında Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku yok mu, niye yok?

N'Golo Kante ve Paul Pogba Dünya Kupası'nda forma giymeyecek mi? N'Golo Kante ve Paul Pogba maçta neden yok? 2022 Dünya Kupası Fransa maçında N'Golo Kante ve Paul Pogba yok mu, niye yok?

NGOLO KANTE VE PAUL POGBA FRANSA MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK?

Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti. Buna göre Paul Pogba ve N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle turnuva boyunca Fransa milli takımında yer almayacak.

FRANSA İLK 11

1 Hugo Lloris

2 Benjamin Pavard

5 Jules Kounde

21 Lucas Hernandez

24 Ibrahima Konate

7 Antoine Griezmann

8 Aurelien Tchouameni

10 Kylian Mbappe

11 Ousmane Dembele

14 Adrien Rabiot

9 Olivier Giroud