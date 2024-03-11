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MZN Danışmanlık, Türkiye'ye 22 Milyon Dolar Döviz Kazandırdı

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Mert Yiğit Yıldız liderliğindeki MZN Danışmanlık, Amazon e-ticaret danışmanlık hizmetlerinde önemli bir başarıya imza attı. Sektörde baskın konumu ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde rakiplerinden öne çıkan MZN Danışmanlık, Türkiye'ye 22 milyon dolar döviz kazandırdı. Şeffaf ve dürüst politikasıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan firma, 5 ofis ile hizmet veriyor. MZN Danışmanlık, devlet destekli Teknokent firması olmanın güvencesiyle, özelleştirilmiş bulut servisleri sunmakta.

MZN Danışmanlık, Mert Yiğit Yıldız liderliğinde e-ticaret danışmanlık hizmetlerinde sektörde baskın bir firma olarak adını duyurmaya devam ediyor. Şeffaf ve dürüst politikasıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutan MZN Danışmanlık, Amazon e-ticaret dünyasında ses getiriyor.

MZN Danışmanlık, Türkiye genelinde 5 ofis ile hizmet veren köklü bir danışmanlık firmasıdır. E-ticaret yazılımını geliştiren devlet destekli Teknokent firması olmanın güvencesiyle, MZN Danışmanlık müşterilere özelleştirilmiş bulut servisleri sunmaktadır. Firma, opsiyonel satış garantisine sahip eğitimleriyle de dikkat çekmektedir. Ayrıca, MZN Danışmanlık eğitimlerinin sonunda öğrencilere e-Devlet'te görünen resmi üniversite sertifikası vermesi, firmanın kalitesini kanıtlamaktadır. MZN Danışmanlık, 30 kişilik uzman eğitimci kadrosuyla sektördeki uzmanlığını ve liderliğini pekiştirmektedir.

Mert Yiğit Yıldız, "MZN Danışmanlık olarak, müşterilerimize en yenilikçi ve özgün çözümleri sunmak için çalışıyoruz. Sektördeki liderliğimizi sürdürmek ve müşterilerimizin başarılarına katkı sağlamak için kararlı bir şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Mert Yiğit Yıldız, İş Bankası "Altın Gençler" ödülüne sahiptir ve Udemy'de resmi eğitici unvanına sahiptir. MZN Danışmanlık'tan eğitim alanların başarıları da dikkat çekicidir.

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