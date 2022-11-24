Kariyerine ilk olarak Lübnan Müzik Festivali'ne katılarak başlayan sanatçı, bir sonraki sene ise Lübnan'ı temsilen Orta doğu ülkeleri arasında düzenlenen «Studio el Fan 2000» müzik yarışmasına katılmıştır ve birincilik kazanmıştır. Peki, Myriam Fares kimdir? Myriam Fares kaç yaşında, nereli? Myriam Fares hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MYRAM FARES KİMDİR?

Miryam Faris, (d. 3 Mayıs 1983, Kfar Shlil), Lübnanlı Hristiyan şarkıcı, dansçı ve oyuncudur.

Orta Doğu'da, müzik videolarında koreografili dans rutinleri sergileyen Arap kadın sanatçılardan biri olarak tanınır ve bu nedenle Arap medyası tarafından "Sahnenin Kraliçesi" olarak adlandırılır. "Ana Wel Shou", "Nadini", "Moukanah Wein", "Mosh Ananiyya", "Eih Elli Byohsal" ve "Nifsi A'oulhalak" dahil olmak üzere birçok liste başı olmuş single'larla bugüne kadar 5 stüdyo albümü yayınladı. 2010 yılında, 30 bölümden oluşan dans rutinleri ve komedi skeçleri yaptığı Ramazana özel show programı "Fawazir Myriam" da rol aldı. 2012'de Google tarafından Orta Doğu elçisi olarak aday gösterildi. Myriam, 2014'te yayınlanan TV dizisi Itiham ile ilk kez başrol oyuncusu oldu. Aynı yıl, Disney müzikali Peter Pan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde canlı performans sergiledi. Anghami üzerinde en çok çalınan sanatçı ve beşinci albümü "Aman" için en çok çalınan albüm ile rekor kırdı.

Asya kıtası, Orta Doğu bölgesi ülkeleri arasında oldukça büyük albüm satışları bulunmaktadır.

KARİYERİ

Kariyerine ilk olarak Lübnan Müzik Festivali'ne katılarak başlayan sanatçı, bir sonraki sene ise Lübnan'ı temsilen Orta doğu ülkeleri arasında düzenlenen «Studio el Fan 2000» müzik yarışmasına katılmıştır ve birincilik kazanmıştır. Faris, 21 yaşında Music Master International ile ilk albüm anlaşmasını yapmış, böylelikle 2003'te «Myriam» adında ilk albümünü çıkarmıştır. Onun Hit şarkısı «Ana Wel Souq» için yaptığı müzik video yerel ve kablolu televizyonda yayınlanan en kısa sürede en istek alan şarkılar arasına girmiştir. Aynı yıl bir sonraki müzik klibinin yönetmenliğini Salim El Turk'ün yaptığı «La Tis'alni» Faris'in aynı albümden çıkan ikici müzik klibi olmuş, Mısır'daki albüm tanıtım turu sırasında La Tis'alni klibinde canlandırdığı karakter En İyi Kadın Sanatçı ödülünü kazanmıştır.

Sanatçı ikinci albümü «Nadini»'yi 15 Eylül 2005' tarihinde yayımlamış, ilk tekli çalışması olan «Nadini»'nin ardından ikinci teklisi «Haelek Rahtak» olmuştur. Üçüncü single ise «Waheshni Eih»'dir. Yine Faris'in, üçüncü albümü «Bet'Oul Eih» 22 Nisan 2008'de yayınlanmış, albümün ilk teklisi «Moukana Wein» olmuş, ikinci tekli «Mouch Ananiya» olmuş ve hit olmuştur. Üçüncü ve dördüncü tekli çalışmaları «Ayam El Shety» ve «Betrouh» olmuştur.

Faris, Rahbani Remake adlı tiyatro oyununun film versiyonu «Silina» için ana karakter[kaynak belirtilmeli] seçilmiş, Miryam Faris böylece ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ayrıca sanatçının VEVO adlı müzik kanalında üyeliği bulunmaktadır. Bu özelliği ile ilk Arap sanatçı olma özelliğine sahiptir.

Turneleri

Faris, kariyerinde ikinci kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser vermiş, ayrıca 64. Uluslararası Cannes Film Festivali'nde konuk sanatçı olmuştur.