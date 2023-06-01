Özellikle siyasi partilerin birçok kez gerçekleştirmekte olduğu MYK toplantısı, birçok vatandaş tarafından merak edilmekte. Bu nedenle MYK toplantısının anlamını ve açılımını bilmeyenler MYK toplantısı nedir? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, MYK toplantısı nedir? MYK ne demek? MYK toplantısı ne anlama geliyor?

MYK toplantısı nedir? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde MYK toplantısı ne anlama geliyor? Sorgusu ile birlikte sorgulatılıyor. Merak edenler için bu haberimizde MYK toplantısı nedir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, MYK toplantısı nedir? MYK ne demek? MYK toplantısı ne anlama geliyor?

MYK NEDİR?

MYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu anlamına gelmektedir. Özellikle siyasi partilerde büyük önem taşımakta olan Merkez Karar Yönetim Kurulu yer yer toplantılar düzenlemektedir.

MYK TOPLANTISI NEDİR?

MYK toplantısı, Merkez Karar Yönetim Kurulunun gerçekleştirdiği toplantı demektir. Yer yer ortak karar alınması gerektiği durumlarda Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından toplantı gerçekleştirilir.