Mesleki Yeterlilik, bir kişinin başarılı bir koçluk hizmeti sunabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bunları kanıtlamak için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmesi gerektiğini belirleyen alt yapı demektir. Pek ,MYK yeterlilik belgesi nasıl alınır? MYK sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MYK yeterlilik belgesi ne kadar geçerli? MYK sınavları nasıl yapılır? MYK yeterlilik belgesi kaç günde çıkar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Mesleki yeterlilik belgesi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından oluşturulan ve kişilere herhangi bir meslek için ulusal anlamda yeterliliğe sahip olduğunu ve mesleki şartları karşılayabildiğini belirten belgedir. Peki, MYK sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MYK sınav sonuçları nasıl öğrenilir? MYK yeterlilik belgesi ne kadar geçerli? MYK sınavları nasıl yapılır? MYK yeterlilik belgesi kaç günde çıkar? Detaylar haberimizde...

MYK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Mesleki Yeterlilik Sınavı (MYK) giren adaylar sınav sonuçlarını MYK Web Partalındaki "Sorgulama" başlığı altındaki Aday Sorgulama bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden sınav sonuçlarını, belge bilgilerinizi ve teşvik işlemlerini sorgulayabilirler.

MYK YETELİLİK BELGESİ KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sınav süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar belge almaya hak kazanır. Başarı sonuçları MYK sistemine yüklenir. Bu tarihten itibaren aday belgeli kabul edilir. MYK 8-10 gün içinde MYB Belgesi ve MYB kimlik belgesini BTSO MESYEB'e gönderir.

MYK YETELİLİK BELGESİ NE KADAR GECERLİ?

Yeniden Belgelendirme için adayın süresinin tamamlanmasına en geç üç ay kala Türkiye MYM ye başvuruda bulunması gerekir. Yeniden belgelendirme için başvuru formu dolduran adayların başvuruları MYK portalda Belge Yenileme Ön Kayıt bölümüne yüklenir. Belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır.

MYK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları; sınav bitiş tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)'na bildirilir ve sonuçlar elektronik ortamda duyurulur. Bir önceki yıl MYK sınav sonuçları 20 Ocakta yayınlanmıştı.

Buna göre 17-21 Aralık 2022 tarihlerinde yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

MYK SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Mesleki yeterlilik sınavı nasıl yapılır sorusunun iki cevabı vardır. Birincisi yazılı sınav halinde ve çoktan seçmeli sorular, adaylara sorulur. İkinci olarak da uygulama ya da sözlü sınavla, adayların mesleki bilgileri ölçülür.