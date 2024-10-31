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Myanmar güzeli ne yaptı - VİDEO?

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Tayland'da düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında yaşanan olay, dünya gündemine bomba gibi düştü. En iddialı adaylardan biri, yarışma sonucu açıklanınca sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde zorlukla sahneden inerken başından tacı alınan güzel, ayakta durmakta güçlük çekti, oradaki görevliler tarafından taşındı. Tayland'da düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında büyük bir olay yaşandı. Y

Tayland'da düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında ilginç bir olay yaşandı. İddialı adaylardan biri olan Myanmar güzeli Thae Su Nyein, ikinci güzel seçilince sinir krizi geçirdi. Sonuçların açıklanmasının ardından sahnede gözyaşlarına boğulan Nyein, korumaların yardımıyla sahneden indirildi. Yarışmanın organizatörlerinden yapılan açıklamada, Nyein'in 'uygunsuz davranışları' nedeniyle ikincilik tacının geri alındığı duyuruldu. Myanmar güzeli ne yaptı?

MYANMAR GÜZELİ NE YAPTI?

Sonuçların açıklanmasının ardından sahnede gözyaşlarına hakim olamayan Nyein, korumaların yardımıyla sahneden indirildi. Yarışmanın organizatörlerinden yapılan açıklamada, Thae Su Nyein'in "uygunsuz davranışları" nedeniyle ikincilik tacının geri alındığı belirtildi. Böylece Miss Grand International'da Myanmar temsilcisinin yaşadığı kriz, yarışmanın en çok konuşulan olayı haline geldi. Thae Su Nyein'in yaşadığı duygusal anlar ve ardından tacının elinden alınması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yarışma sonucuna dair tartışmalar sürerken Miss Grand International yönetimi ise kararlılığını koruyarak yarışma kurallarına uygun olmayan davranışlara taviz verilmeyeceğini belirtti.

Myanmar güzeli ne yaptı - VİDEO?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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