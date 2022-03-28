Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Xinhua - Genel
 - Güncelleme:
Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

YANGON, 28 Mart (Xinhua) — Myanmar'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü, Pazar günü başkent Nepido'da düzenlenen bir askeri geçit töreniyle kutlandı.

YANGON, 28 Mart (Xinhua) — Myanmar'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü, Pazar günü başkent Nepido'da düzenlenen bir askeri geçit töreniyle kutlandı.

Myanmar'ın başkenti Nepido'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde askeri düzende yürüyen askerler, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'ın başkenti Nepido'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri geçit törenine katılan Savunma Hizmetleri Başkomutanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'ın başkenti Nepido'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde askeri düzende yürüyen bir askeri bando takımı, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'ın başkenti Nepido'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde askeri düzende geçen askeri araçlar, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Xinhua / Genel

Myanmar, Nepido, Pazar, Mart, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title