Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

YANGON, 28 Mart (Xinhua) — Myanmar'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü, Pazar günü başkent Nepido'da düzenlenen bir askeri geçit töreniyle kutlandı.Myanmar'ın başkenti Nepido'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde askeri düzende yürüyen askerler, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)Myanmar'ın başkenti Nepido'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri geçit törenine katılan Savunma Hizmetleri Başkomutanı Kıdemli General Min Aung Hlaing, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)Myanmar'ın başkenti Nepido'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde askeri düzende yürüyen bir askeri bando takımı, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)Myanmar'ın başkenti Nepido'da 77. Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde askeri düzende geçen askeri araçlar, 27 Mart 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)