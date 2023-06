Japon mangaka Kohei Horikoshi tarafından yazılan ve çizilen popüler bir manga ve anime serisi olan My Hero Academia 7. sezon ne zaman çıkacak? Merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, My Hero Academia 7. sezon ne zaman çıkacak? My Hero Academia 7. sezon ne zaman başlayacak? My Hero Academia 7. sezon tarihi!

MY HERO ACADEMİA 7. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

My Hero Academia'nın 7. sezonu, mart ayında gerçekleşen Anime Japan 2023'te resmen onaylandı. Ancak, 7. sezonun ne zaman çıkacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmamıştır. Konu hakkında yaşanacak olan sıcak gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

MY HERO ACADEMİA HAKKINDA

My Hero Academia, Kohei Horikoshi tarafından yazılan bir süper kahraman manga serisidir. Seri, Temmuz 2014 tarihinden bu yana Shueisha'nın Weekly Shonen Jump dergisinde yayınlanmaktadır. Seri, süper güçlerin sıradan hale geldiği bir dünyada doğmuş, ancak süper güçleri olmamasına karşın yine de kendisi bir süper kahraman olmayı hayal eden Izuku Midoriya'yı takip etmektedir. Ek olarak Boku no Hero Academia: Smash!!, Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals ve Boku no Hero Academia: Team-Up Missions gibi yan manga serileri de bulunmaktadır.