Muzun faydaları nelerdir? Muz günde kaç adet tüketilmelidir? Muzun zararları var mı?

Muz sağlığa faydaları arasında enerji vermesi ve tok tutan tutması ile biliniyor. Vitamin ve mineraller açısından oldukça fazla tüketilen muzun faydalarını sizler için haberimizde derledik. Peki, Muz dört mevsim yenilen bir meyvedir. Bu sebeple fayları saymakla bitmez. Peki, Muzun faydaları nelerdir? Muz günde kaç adet tüketilmelidir?

Muz zengin bir B6 vitamini deposudur. B6 vitamini ise, sinirsel iletimi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi, karbonhidrat ve yağların metabolize edilerek enerjiye dönüşmesi, immün sistemin işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli proteinlerin sentezi, böbrek ve karaciğerin sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirebilmelerini sağlar. Peki, Muzun faydaları nelerdir? Muz günde kaç adet tüketilmelidir? İşte detaylar haberimizde...

MUZUN FAYDALARI NELERDİR?

İyi bir enerji kaynağı olan muzun çok sayıda faydası bulunmaktadır. Muzun yararları genel olarak şu şekilde sıralanabilir;

Beslenme düzenine muzun eklenmesi kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynar.

Muz tüketimi, kalp sağlığının korunmasında önemli bir etkendir.

Beslenme düzenine yeterli miktarda muz eklenmesi, insülin direncinin artmasında yardımcı olur.

Lifli yapısında dolayı muz tüketimi, sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkisi yapabilmektedir.

Böbrek sağlığında olumlu etkisi vardır.

Muz faydaları arasında tokluk hissi sağlaması da önemli bir avantajdır. Yarattığı tokluk hissi açlığı uzun süre bastırmada etkilidir. Bu yüzden diyetlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Muz, antioksidan etki yaratarak hücrelerin oksidatif stresten korunmasında oldukça etkilidir.

Atletik performansın artırmasına yardımcı olan muz sporcuların da tercih ettiği besindir.

Muz aynı zamanda cildi de güzelleştirir.

Mide hastalıklarını dindirmede yardımcı olur.

İçerisinde bulunan potasyumdan dolayı, güçlü bir enerji kaynağıdır.

MUZ GÜNDE KAÇ ADET TÜKETİLMELİDİR?

Muzun faydaları oldukça fazladır ancak tüketirken sınırları zorlamamak gerekmektedir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, yetişkinlerin günde iki muzdan fazla yememesini önermektedir.

MUZ NE ZAMAN TÜKETİLMELİDİR?

Ortalama boyuttaki 1 adet muzda 110 kalori vardır. Muzun ideal olgunluğu kişiden kişiye değişir. Her olgunluk döneminde besleyici özellikleri farklıdır. Muz olgunlaştıkça tatlılaşır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre muzun üzerinde lekeler oluşmaya başladığında kötü huylu hücrelerle savaşabilen bir madde üretmeye başlar. Olgunlaşmış muz, yeşil muza göre kanserle daha fazla savaşmaktadır. Bağışıklık sistemini daha çok güçlendirir. Ayrıca muz soyulduğu an tüketilmelidir. Aksi takdirde çok çabuk bozulur.

100 GRAM MUZUN BESİN DEĞERİ NEDİR?

Kalori: 77 kcal

Protein: 0.6 g

Karbonhidrat: 17.6 g

Lif: 1.6 g

Yağ: 0.3 g

C vitamini: 9.5 mggünlük değerin %15.8

A vitamini: 38.0 ıugünlük değerin % 0.8

Potasyum: 159.0 mggünlük değerin %4.5

Kalsiyum: 4.0 mggünlük değer %0.4

Demir: 0.2 mg günlük değer %1.2

MUZ KABUĞU CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Muz kabuğu genel olarak vücutta ortaya çıkan her türlü sivilce ve akne tedavisi için oldukça faydalıdır. Muz kabuğu, yüksek vitamin-mineralli içeriği sayesinde cilt gözeneklerinde bulunan toksik maddeleri uzaklaştırır. Dolayısıyla "sökücü" bir madde özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde vücutta ya da yüzde ortaya çıkabilecek sivilce yapılarında kayda değer bir azalma görülür.

Muzun cilt sağlığına etki eden bir diğer yönü ise içerisinde bulunan antioksidan ve iltihap önleyici yapılardır. Bu sebeple muz maskesi gibi içeriğinde muz kabuğu bulunan ürünler cilde uygulandıklarında hem ciltteki iltihap oluşumunun azalmasına hem de sivilcelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.