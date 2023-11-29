Muzlu roti tarifi! MasterChef Muzlu roti nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Muzlu roti hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Muzlu roti hazırladı. Peki, Muzlu roti nedir? Muzlu roti nasıl yapılır? Muzlu roti nedir?

Tayland mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Muzlu roti ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Muzlu roti nasıl yapılır? Muzlu roti nedir? Muzlu roti nasıl yapılır, Muzlu roti yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Muzlu roti yapıldı, evde klasik Muzlu roti yapıldı! İşte en güzel Muzlu roti!

MUZLU ROTİ TARİFİ!

400 gr un

2 yemek kaşığı. yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

4 yemek kaşığı. yemek kaşığı ayçiçek yağı

4 yemek kaşığı. çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı. yemek kaşığı şeker

1 yumurta

4 olgun muz

Yoğunlaştırılmış süt

Bitter çikolata, rendelenmiş

Muzu soyun ve dilimler halinde kesin. Kenara koymak.

Unu mutfak robotunun haznesine koyun ve ortasını havuz şeklinde açın.

Yumurtayı bir tutam tuz, şeker, eritilmiş tereyağı, ayçiçek yağı ve ılık su ile birlikte kuyunun dibine yerleştirin.

Hamuru orta hızda yaklaşık 10-15 dakika, ara sıra ılık su ekleyerek pürüzsüz, yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru küçük, pürüzsüz toplara (yaklaşık 10 top) bölün, ardından bir tabağı biraz ayçiçek yağıyla yağlayın ve üstüne yerleştirin.

Hamur toplarının dışını ayçiçek yağıyla iyice yağlayın ve hafif nemli bir bezle örtün.

30 dakika dinlenmeye bırakın.

Büyük bir krep tavasını orta ateşte ısıtın ve tabanını ayçiçek yağıyla cömertçe kaplayın.

Yağ ısınırken çalışma yüzeyinizi biraz ayçiçek yağıyla hafifçe yağlayın ve hamur toplarını tek tek, çok ince bir hamur elde edene kadar uzatarak açın.

Hamur çemberini doğrudan sıcak tavaya yerleştirin ve muz dilimleri, yoğunlaştırılmış süt ve rendelenmiş bitter çikolatayla hızla süsleyin.

Hamur çok sertleşmeden önce bir spatula veya kaşık kullanarak kare veya dikdörtgen şeklinde katlayın.

Orta ateşte pişirin ve her iki tarafı da altın rengi ve gevrek oluncaya kadar roteyi düzenli olarak çevirin. Gerekirse ocaktaki ısıyı artırın.

Bir tabağa koyun ve tadını çıkarın!