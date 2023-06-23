Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı var mı, ne zaman kalkacak? Müzik yasağı kaça kadar? Müzik yasağı saat kaçta başlıyor, cezası ne kadar?

Pandemi döneminde en çok tartışılan kararlardan biri gece 23.59'dan sonra uygulanan müzik yasağıydı. 1 Temmuz 2021 tarihinden beri uygulanan müzik yasağının kaldırılması için talepler vardı. Peki, Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı var mı, ne zaman kalkacak? Müzik yasağı kaça kadar? Müzik yasağı saat kaçta başlıyor? Müzik yasağı cezası ne kadar?

Müzik yasağı ile ilgili flaş bir gelişme gerçekleşti. Müzik Yorumcuları Birliği MÜYORBİR'den konuya ilişkin açıklamalar aktarıldı. Peki, Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı var mı, ne zaman kalkacak? Müzik yasağı kaça kadar? Müzik yasağı saat kaçta başlıyor? Müzik yasağı cezası ne kadar? İşte MÜYORBİR'den müzik yasağı hakkında yapılan açıklama…

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI? MÜZİK YASAĞI VAR MI, NE ZAMAN KALKACAK?

Pandemi döneminde alınan önlemler arasında en çok tartışma konusu olan müzik yasağı uygulaması sanatseverler ve sanatçılar tarafından çok tartışılıyordu. Saat 23.59'dan sonra müzik çalınmasının yasaklanması sanat emekçileri tarafından eleştiriyle karşılanmıştı. Bugün Müzik Yorumcuları Birliği MÜYORBİR'den konuya ilişkin açıklamalar aktarıldı. O açıklamaya göre müzik yasağı kaldırıldı.

MÜZİK YASAĞI KAÇA KADAR?

1 Temmuz 2021 tarihinden beri uygulanan müzik yasağında saat 23.59'dan sonra müzikli mekanlarda müzik açılması ve söylenmesi yasaklanmıştı. Kuralı ihlal edenlere ilgili para cezalı kesilmekteydi. "Müjde" başlığıyla duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Müjde! Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…"

MÜZİK YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Farklı tutarlarda cezaların kesildiği gözlemlenirken Moda Eğlence Yerleri Derneği (MODADER) Başkanı Günay Önalan'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekildeydi: "62 bin lira ceza ödeyen arkadaşlarımız oldu. Daha doğrusu ödeyemediler. Dükkânı kapatıp gidiyorlar. 'Aslında sizin bu işi yapmanızı istemiyoruz' demiyorlar da zorlaştırıp 'Ya bak adam yapamadı, kapattı gitti' diyecekler. Aslında araştırılsa sebepleri işte bunlar."