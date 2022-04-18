Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz yıl koronavirüs kapsamında hayata geçirilen saat gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili ricada bulundu. Peki, müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı ne zaman kalkacak?

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

Davete katılan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma yanıt vererek, "Bilgilendireyim... Elbette... belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim." dedi.

Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade eden Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" dedi.