Müziğini dinlediğiniz türküde 'kalaylı' olarak bahsedilen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Müziğini dinlediğiniz türküde "kalaylı" olarak bahsedilen hangisidir?, sorusu soruldu. Peki Müziğini dinlediğiniz türküde "kalaylı" olarak bahsedilen hangisidir?, sorusu cevabı ne?

MÜZİĞİNİ DİNLEDİĞİNİZ TÜRKÜDE "KALAYLI" OLARAK BAHSEDİLEN HANGİSİDİR?

• A-) Maşrapalar

• B-) Semaverler

• C-) Güğümler

• D-) Havanlar

Cevap : Güğümler