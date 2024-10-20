Müzeyyen Yurtoğlu kimdir? Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu hangi hastanenin sahibidir?

Bebek acil hastalarını yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiraladıkları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan 2'si doktor bazıları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı 'Yenidoğan bebek çetesi' hakkında soruşturma tamamlandı.Müzeyyen Yurtoğlu kimdir?

MÜZEYYEN YURTOĞLU KİMDİR?

Ayşegül Müzeyyen Yurtoğlu'nun sahibi olduğu Güney Hastanesi'nde, Kaya bebek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sırasında hastaneye savcının geleceğini duyan şüpheli Yurtoğlu'nun: "Büyükçekmece savcısının benim hastanemde ne işi var? Bebek gece öldü. 500 gr zaten ölecekti" şeklinde konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

Yurtoğlu'nun kendi hastanesinin yenidoğan yoğun bakımı hakkında "Bebek yoğun bakımını depoya çevirdiniz, ne bir karıştırıcı var ne bir şey var" şeklinde konuşarak hastanesindeki eksiklik ve usulsüzlüklerden haberdar olduğunu belirttiği ancak hastanedeki usulsüzlüklerle ilgili herhangi bir işlem ve tedbir almadığı ortaya çıktı.