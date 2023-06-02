Müzeyyen Şevkin yemin etti mi? Müzeyyen Şevkin kimdir, kaç yaşında, nereli? Müzeyyen Şevkin hayatı ve biyografisi!

Müzeyyen Şevkin yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Müzeyyen Şevkin yemin etti mi? merak ediliyor. Meclis yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Müzeyyen Şevkin yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Müzeyyen Şevkin yemin etti mi? soruları gündeme geliyor. Peki, 28. Dönem milletvekili Müzeyyen Şevkin yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Müzeyyen Şevkin kimdir?

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Müzeyyen Şevkin yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Müzeyyen Şevkin yemin etti mi?Müzeyyen Şevkin yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Müzeyyen Şevkin kimdir? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

MÜZEYYEN ŞEVKİN YEMİN ETTİ Mİ?

28. Dönem yasama yılı yeminleri henüz devam ediyor. Milletvekilleri illerin alfabetik sıralamasına göre yemin etmektedirler. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yemin etti.

MÜZEYYEN ŞEVKİN KİMDİR?

Jeoloji Yüksek Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede İçme Suyu alanında yüksek lisans, Mühendislik ve Jeoloji alanında doktora yaptı. İller Bankası Diyarbakır ve Adana Bölge Müdürlüklerinde teknik hizmet sınıfında teknik uzman olarak görev yaptı.

2 Dönem Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı, KESK Kurucu Üye ve İşyeri Temsilciliği, Adana Kent Konseyi, Yüreğir Kent Konseyi, TMMOB Kadın Komisyonu, Kent Sorunları Sempozyumlarında çalışmalar yaptı. CHP Parti Okul Eğitmeni olarak görev aldı. Birçok dernekte aktif olarak üyedir. İyi düzeyde İngilizce bilen Şevkin, evli ve 2 çocuk annesidir.