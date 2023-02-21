Müzeyyen Şevkin kimdir? Müzeyyen Şevkin kaç yaşında, nereli? Müzeyyen Şevkin hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Müzeyyen Şevkin hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Müzeyyen Şevkin'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Müzeyyen Şevkin kimdir? Müzeyyen Şevkin kaç yaşında, nereli? Müzeyyen Şevkin hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Müzeyyen Şevkin hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Müzeyyen Şevkin'in hayatını araştırıyor. Peki, Müzeyyen Şevkin kimdir? Müzeyyen Şevkin kaç yaşında, nereli? Müzeyyen Şevkin hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
MÜZEYYEN ŞEVKİN KİMDİR?
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi
(10 / 3200, 3361, 3362, 3364, 3365) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi
(10 / 4413, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi
(10 / 1428, 2953, 3030, 3049, 3330, 3757, 4665, 4850, 5742, 5743, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995, 5996, 5997, 5998, 5999) Üyesi
Adana - 1961, Mehmet Ali, Perihan.
Jeoloji Yüksek Mühendisi; Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede İçme Suyu alanında yüksek lisans, Mühendislik ve Jeoloji alanında doktora yaptı.
İller Bankası Diyarbakır ve Adana Bölge Müdürlüklerinde teknik hizmet sınıfında
teknik uzman olarak görev yaptı.
2 Dönem Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı, KESK Kurucu Üye ve İşyeri Temsilciliği, Adana Kent Konseyi, Yüreğir Kent Konseyi, TMMOB Kadın Komisyonu, Kent Sorunları Sempozyumlarında çalışmalar yaptı.
CHP Parti Okul Eğitmeni olarak görev aldı. Birçok dernekte aktif olarak üyedir.
İyi düzeyde İngilizce bilen Şevkin, evli ve 2 çocuk annesidir.