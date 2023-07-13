MüzeKart; Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan müze ve örenyerlerine bir yıl boyunca sınırsız erişim imkanı sağlayan bir akıllı karttır. Gençlik ve Spor Bakanı'nın öğrencilere ücretsiz müzekart olduğunu açıklamasının ardından ise Müzekart öğrenci başvuru nereden, nasıl yapılır? Müzekart GNS nasıl alınır? Müzekart ücretsiz mi? soruları araştırıldı.

Müzekart öğrenci başvuru nereden, nasıl yapılır? Müzekart GNS nasıl alınır? Müzekart ücretsiz mi? merak ediliyor. MüzeKart'ın temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına ülke içindeki turistik yerlere erişim imkanı sağlamaktır. Bu bağlamda; kart ücretinin ödenmesi karşılığında alınan "MüzeKart +" ile bir yıl boyunca bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerine sınırsız ziyaret hakkı tanınır. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Peki, Müzekart öğrenci başvuru nereden, nasıl yapılır? Müzekart GNS nasıl alınır? Müzekart ücretsiz mi?

MÜZEKART ÖĞRENCİ BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı, sosyal medya hesabında müzekart GNS başvurusu hakkında detayları şöyle paylaştı:

Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde!??



Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.?? @gencliksporbak???? @TCKulturTurizm



Başvuru için: https://t.co/EQ1DuDMFM5 pic.twitter.com/qvTMkCeUYV — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 13, 2023

MÜZEKART ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, "muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturacak ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacak.