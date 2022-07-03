Müze kart nerelerde geçerli? Müze kart nasıl alınır?
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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan müze kart ile 350'den fazla müzeye bir yıl boyunca istediğiniz kadar gidebilirsiniz. Peki, Müze kart nerelerde geçerli? Müze kart nasıl alınır? Müze kart geçmeyen yerler neresi? Detayları haberimizde...
Türkiye'de 350'den fazla müzede geçerli olan müze kartın nerelerde geçerli olduğu araştırılıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hizmete sunulan müze kart sahipleri, bir yıl boyunca müzelere istedikleri kadar giriş yapabilirler. Peki, müze kart nerelerde geçerli? Müze kart nasıl alınır? Müze kart geçmeyen yerler neresi? İşte detaylar...
- Aynalıkavak Kasrı
- Okçular Tekkesi Müzesi
- İstanbul Galata Kulesi Meydan Gişe
- İstanbul Galata Kulesi İç Gişe
- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
- İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi
- İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi
- İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi
- İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
- İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
- İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
- Türbeler Müzesi
- İstanbul Arkeoloji Müzesi
- İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü
- İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi
- Dolmabahçe Sarayı
- Ihlamur Kasrı
- Milli Saraylar Resim Müzesi
- Saray Koleksiyonları Müzesi
- Maslak Kasırları
- Beylerbeyi Sarayı
- İstanbul Hisarlar Müzesi (Rumeli Hisarı)
- Küçüksu Kasrı
- Beykoz Mecidiye Kasrı
- İstanbul Fethiye Müzesi
- İzmir Klazomenai Antik Kenti
- İzmir Teos Örenyeri
- İzmir Resim Heykel Müzesi
- İzmir Arkeoloji Müzesi
- İzmir Etnografya Müzesi
- İzmir Agora Örenyeri
- İzmir Agora Örenyeri
- İzmir Atatürk Evi Müzesi
- İzmir Tarih Sanat Müzesi
- İzmir Klaros Örenyeri
- Manisa Aigai Örenyeri
- İzmir Metropolis Örenyeri
- İzmir Efes Örenyeri
- İzmir St.Jean Örenyeri
- İzmir Efes Müzesi
- Ayasuluk Örenyeri
- Manisa Müzesi
- İzmir Tire Müzesi
- Manisa Akhisar Müzesi ve Akhisar Tepe Mezarlığı
- İzmir Ödemiş Müzesi
- Manisa Sardes Örenyeri ve Artemis Tapınağı
- İzmir Birgi Çakırağa Konağı
- Aydın Didim Örenyeri
- Aydın Milet Örenyeri
- Aydın Milet Müzesi
- Aydın Priene Örenyeri
- Muğla Bodrum Antik Tiyatrosu
- Muğla Bodrum Mausoleium Anıt Müzesi
- Muğla Bodrum Mausoleium Anıt Müzesi
- Muğla Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi
- Muğla Milas Herakleia Örenyeri
- Aydın Magnesia Örenyeri
- Muğla Milas İassos Balık Pazarı Müzesi
- Muğla Milas İassos Örenyeri
- Muğla Milas Euromos Örenyeri
- Muğla Milas Gümüşkesen Anıtı
- Muğla Milas Müzesi
- Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi
- Muğla Milas Beçin Kalesi ve Örenyeri
- Muğla Milas Labranda Örenyeri
- Aydın Alinda Örenyeri
- Aydın Arkeoloji Müzesi
- Aydın Alabanda Örenyeri
- Aydın Nysa Sultanhisar Örenyeri
- Muğla Lagina Örenyeri
- Muğla Stratonikeia Örenyeri
- Aksaray Müzesi
- Aksaray Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri
- Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Selime Girişi
- Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Belisırma Girişi
- Nevşehir Tatlarin Yeraltı Şehri
- Aksaray Manastır Vadisi Örenyeri
- Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Ana Kapı
- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
- Nevşehir Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
- Nevşehir Hacıbektaş Atatürk Evi Müzesi
- Niğde Müzesi
- Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri
- Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri
- Niğde Gümüşler Örenyeri
- Nevşehir Gülşehir Açık Saray Örenyeri
- Nevşehir El Nazar Kilisesi
- Nevşehir Mazı Yeraltı Şehri
- Nevşehir Çavuşin Örenyeri (Çavuşin Kilisesi)
- Nevşehir Göreme Örenyeri
- Nevşehir Özkonak Yeraltı Şehri
- Nevşehir Zelve - Paşabağlar Örenyeri
- Nevşehir Paşabağlar Örenyeri
- Nevşehir Ürgüp Müzesi
- Kayseri Yeşilhisar Soğanlı Örenyeri
Listenin dışında Türkiye'de bulunan 350'den fazla müzeye müze kart ile ücretsiz olarak giriş yapabilirsiniz. Diğer ücretsiz müzeleri görmek için www.muze.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Müze kart satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Müze kartı Türk vatandaşları için 60 TL'dir. Öğrenciler ise müze kartı yüzde 50 indirim ile 30 TL'ye sahip olabilirler.
- Topkapı Sarayı Müzesi içerisindeki Harem Bölümü
- Göreme Açık Hava Müzesi içerisindeki Karanlık Kilise
- Efes Ören Yeri Yamaç Evleri
- İstanbul Aya İrini Kilisesi
Müze kart sahibi olmak için www.muze.gov.tr adresine giderek Müze Kart kategorisine tıklayınız. Açılan sekmede karşınıza çıkan müze kartlardan istediğinizi seçerek satın al butonuna tıklayınız. Daha sonra ise kart sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyeti ve e-posta adresi bilgilerini giriniz. Son olarak ise teslimat bilgilerini ve ödemenizi tamamlayarak bir yıl boyunca müze kart sahibi olabilirsiniz.