Türkiye'de 350'den fazla müzede geçerli olan müze kartın nerelerde geçerli olduğu araştırılıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hizmete sunulan müze kart sahipleri, bir yıl boyunca müzelere istedikleri kadar giriş yapabilirler. Peki, müze kart nerelerde geçerli? Müze kart nasıl alınır? Müze kart geçmeyen yerler neresi? İşte detaylar...

MÜZE KART NERELERDE GEÇERLİ?

Aynalıkavak Kasrı

Okçular Tekkesi Müzesi

İstanbul Galata Kulesi Meydan Gişe

İstanbul Galata Kulesi İç Gişe

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi

İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi

İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi

İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Türbeler Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzesi

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi

Dolmabahçe Sarayı

Ihlamur Kasrı

Milli Saraylar Resim Müzesi

Saray Koleksiyonları Müzesi

Maslak Kasırları

Beylerbeyi Sarayı

İstanbul Hisarlar Müzesi (Rumeli Hisarı)

Küçüksu Kasrı

Beykoz Mecidiye Kasrı

İstanbul Fethiye Müzesi

İzmir Klazomenai Antik Kenti

İzmir Teos Örenyeri

İzmir Resim Heykel Müzesi

İzmir Arkeoloji Müzesi

İzmir Etnografya Müzesi

İzmir Agora Örenyeri

İzmir Agora Örenyeri

İzmir Atatürk Evi Müzesi

İzmir Tarih Sanat Müzesi

İzmir Klaros Örenyeri

Manisa Aigai Örenyeri

İzmir Metropolis Örenyeri

İzmir Efes Örenyeri

İzmir St.Jean Örenyeri

İzmir Efes Müzesi

Ayasuluk Örenyeri

Manisa Müzesi

İzmir Tire Müzesi

Manisa Akhisar Müzesi ve Akhisar Tepe Mezarlığı

İzmir Ödemiş Müzesi

Manisa Sardes Örenyeri ve Artemis Tapınağı

İzmir Birgi Çakırağa Konağı

Aydın Didim Örenyeri

Aydın Milet Örenyeri

Aydın Milet Müzesi

Aydın Priene Örenyeri

Muğla Bodrum Antik Tiyatrosu

Muğla Bodrum Mausoleium Anıt Müzesi

Muğla Bodrum Mausoleium Anıt Müzesi

Muğla Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi

Muğla Milas Herakleia Örenyeri

Aydın Magnesia Örenyeri

Muğla Milas İassos Balık Pazarı Müzesi

Muğla Milas İassos Örenyeri

Muğla Milas Euromos Örenyeri

Muğla Milas Gümüşkesen Anıtı

Muğla Milas Müzesi

Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi

Muğla Milas Beçin Kalesi ve Örenyeri

Muğla Milas Labranda Örenyeri

Aydın Alinda Örenyeri

Aydın Arkeoloji Müzesi

Aydın Alabanda Örenyeri

Aydın Nysa Sultanhisar Örenyeri

Muğla Lagina Örenyeri

Muğla Stratonikeia Örenyeri

Aksaray Müzesi

Aksaray Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri

Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Selime Girişi

Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Belisırma Girişi

Nevşehir Tatlarin Yeraltı Şehri

Aksaray Manastır Vadisi Örenyeri

Aksaray Ihlara Vadisi Örenyeri - Ana Kapı

Nevşehir Hacıbektaş Müzesi

Nevşehir Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Nevşehir Hacıbektaş Atatürk Evi Müzesi

Niğde Müzesi

Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri

Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri

Niğde Gümüşler Örenyeri

Nevşehir Gülşehir Açık Saray Örenyeri

Nevşehir El Nazar Kilisesi

Nevşehir Mazı Yeraltı Şehri

Nevşehir Çavuşin Örenyeri (Çavuşin Kilisesi)

Nevşehir Göreme Örenyeri

Nevşehir Özkonak Yeraltı Şehri

Nevşehir Zelve - Paşabağlar Örenyeri

Nevşehir Paşabağlar Örenyeri

Nevşehir Ürgüp Müzesi

Kayseri Yeşilhisar Soğanlı Örenyeri

Listenin dışında Türkiye'de bulunan 350'den fazla müzeye müze kart ile ücretsiz olarak giriş yapabilirsiniz. Diğer ücretsiz müzeleri görmek için www.muze.gov.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

MÜZE KART KAÇ TL?

Müze kart satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerlidir. Müze kartı Türk vatandaşları için 60 TL'dir. Öğrenciler ise müze kartı yüzde 50 indirim ile 30 TL'ye sahip olabilirler.

MÜZE KART GEÇMEYEN YERLER

Topkapı Sarayı Müzesi içerisindeki Harem Bölümü

Göreme Açık Hava Müzesi içerisindeki Karanlık Kilise

Efes Ören Yeri Yamaç Evleri

İstanbul Aya İrini Kilisesi

MÜZE KART NASIL ALINIR?

Müze kart sahibi olmak için www.muze.gov.tr adresine giderek Müze Kart kategorisine tıklayınız. Açılan sekmede karşınıza çıkan müze kartlardan istediğinizi seçerek satın al butonuna tıklayınız. Daha sonra ise kart sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyeti ve e-posta adresi bilgilerini giriniz. Son olarak ise teslimat bilgilerini ve ödemenizi tamamlayarak bir yıl boyunca müze kart sahibi olabilirsiniz.