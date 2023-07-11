MüzeKart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350'den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Peki, Müze Kart nasıl alınır? Müze Kart ne kadar 2023? Müze Kart başvuru, Müze Kart öğrenci ne kadar, nasıl alınır? Müze Kart geçen yerler İstanbul!

Müzekart Türkiye'nin bir çok ilinde bulunan, Kültür Bakanlığı'na ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine bağlı bütün müzeleri ücretsiz gezme imkanı veren bir kart. Seyahat etmeyi seviyorsanız kesinlikle bir müze kartınız olmalı. Peki, Müze Kart nasıl alınır? Müze Kart ne kadar 2023? Müze Kart başvuru, Müze Kart öğrenci ne kadar, nasıl alınır? Müze Kart geçen yerler İstanbul!

MÜZE KART NASIL ALINIR, MÜZE KART NE KADAR 2023?

MüzeKart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı 350'den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müze Kart'ın fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL'dir. MüzeKart'ınız ile tarihte bir yolculuğa çıkmak için MüzeKart satış noktalarına ulaşmalısınız. MüzeKart ile gezebileceğiniz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müze ve örenyerlerini görebilmek için bakanlığın internet sitesi kontrol edilebilmektedir.

MÜZE KART BAŞVURU 2023

Türkiye'nin Müzeleri uygulaması ile üyelik oluşturarak, müze ve örenyeri girişinde oluşturacağınız kod ile kartınızı anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Üyelik oluşturulmayan durumlarda MüzeKart'ınızın kargo ile size ulaşmasını beklemeniz gerekecektir. 18 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü Türk vatandaşı gişelerden ücretsiz bilet alarak giriş yapabilir.

Müze Kart satın almak için bu siteye tıklayabilirsiniz. Açılan sekmeden kişisel bilgilerinizi doldurup ödeme yapmanız istenecektir. Üyelik oluşturulmayan durumlarda MüzeKart'ınızın kargo ile size ulaşmasını beklemeniz gerekecektir. Ancak üyelik oluşturursanız Müze Kart mobil uygulaması üzerinden kartınızı kullanabilirsiniz.

MÜZE KART ÖĞRENCİ NE KADAR, NASIL ALINIR?

Müze Kart fiyatları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 2023 yılı için Müze Kart Türk vatandaşları için 60 TL'dir.

MÜZE KART NERELERDE GEÇERLİ?

60 TL karşılığında alacağınız Müze Kart ile tüm Türkiye'de 358 müzeyi gezebilirsiniz. İşte o harita: