İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kentini ziyaret etmek isteyen kişiler tarafından Müze Kart Efes Antik Kenti'nde geçerli mi? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Müze Kart Efes Antik Kenti'nde geçerli mi? Efes Antik Kenti'nde Müze Kart geçiyor mu?

Müze Kart Efes Antik Kenti'nde geçerli mi? Sorusu, Efes Antik Kentini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İzmir'in Selçuk ilçesinde farklı uygarlıklardan izlerle ziyaretçilerini milattan önce 7000'lere kadar uzanan tarih yolculuğuna çıkaran Efes Antik Kenti, özellikle gece ışıklandırmasıyla farklılığını ortaya koyuyor. Peki, Müze Kart Efes Antik Kenti'nde geçerli mi? Efes Antik Kenti'nde Müze Kart geçiyor mu?

MÜZE KART EFES ANTİK KENTİ'NDE GEÇERLİ Mİ?

Efes Antik Kentini ücretsiz gezmek isteyen vatandaşlar Müze Kart ile ücretsiz bir şekilde Efes Antik Kentini ziyaret edebilir. Efes Antik Kenti aynı zamanda 18 yaş altındaki bireylere, 65 yaş üzerindeki bireylere ücretsizdir. Bu sayede bu şartlardan birini karşılayan vatandaşlar Efes Antik Kentini ücretsiz bir şekilde gezebilmektedir.

Antikçağ'ın Anadolu başkenti Efes son derece görkemli bir metropolis. Eşsiz mimari eserleri binlerce yıldır ayakta olan bu mega antik şehir, Dünya Miras Listesi'ne de girdi. Anadolu'nun ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı, antik dünyanın yedi harikasından Artemis Tapınağı'nın da Efes'te olması önemini artırıyor. Efes Örenyeri'nde başta Hellenistik ve Roma olmak üzere; farklı uygarlıklara ait üst düzey kentleşme, mimarlık ve din tarihinin simgeleri bulunuyor.