Müze Gazhane Kasım Ayında Sanat Severlere Kapılarını Açıyor

(İSTANBUL) - İstanbul'un en dinamik kültür ve sanat merkezlerinden Müze Gazhane, kasım ayında da dopdolu bir programla sanatseverleri ağırlıyor. İBB Kültür AŞ tarafından hazırlanan kasım takvimi; konserler, atölyeler ve söyleşilerle her yaştan ziyaretçiye ilham veren bir deneyim sunacak.

Kentin yaşayan kültür noktalarından biri haline gelen Müze Gazhane, çok yönlü alanları ve zengin içerikleriyle bu ay da sanatın enerjisini şehre taşıyor. Farklı müzik türlerinden atölyelere, güncel sergilerden keyifli sohbetlere uzanan etkinliklerle kasım boyunca sanat dolu günler İstanbulluları bekliyor.

Etkinliklere ilişkin detaylara ise 'muzegazhane.istanbul' ve 'kultur.istanbul' adresleri ile Radar Türkiye mobil uygulamasından ulaşılabilecek.

Etkinlik Programı

-7 Kasım Cuma saat 19.00 | *Tanışıyor Muyuz?

-8 Kasım Cumartesi saat 16.00 | *Hollywood Sineması: Ne Onunla Ne de Onsuz: Korku Filmleri: Hiç Kimse Güvende Değil! (Konuşmacı: Şenay Aydemir) (Söyleşi)

-8 Kasım Cumartesi saat 18.00 | Yeldeğirmeni'nde Çıngıraklı Bir Mahfil, Bir Şair... (Söyleşi)

-9 Kasım Pazar saat 15.00 | Çok Düşünüyoruz: Bağlanmadan Kaçınmaya: Modern Romantizmin Anatomisi (Söyleşi)

-9 Kasım Pazar saat 17.00 | Gülmek Yakışır: Merve Özcan (Stand Up)

-11 Kasım Salı saat 19.00 | *Antropoloji 101: Homeros'ta İnsan ve Duyuşun Bütüncül Doğası (Söyleşi)

-12 Kasım Çarşamba saat 19.00 | *Çok Düşünüyoruz: Gezegene Ağıt – Eko Kaygıyı Anlamak (Söyleşi)

-13 Kasım Perşembe saat 19.00 | *Bu Yaştan Sonra - Yetişkinlere Oyunlar

-13 Kasım Perşembe saat 20.00 | Müzede Caz: alan (Konser)

-14 Kasım Cuma saat 19.30 | *Salla Gitsin Quiz Night

-16 Kasım Pazar saat 17.00 | Gülmek Yakışır: Doğu Can (Stand Up)

-17 Kasım Pazartesi saat 19.00 | *Antropoloji 101: Etnografi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sürecinin Neresinde? (Söyleşi)

-17 Kasım Pazartesi saat 19.00 | *Dans Dans Dans: Balboa (Eğitmen: Hakan Durak) (Swing İstanbul) (Performans)

-18 Kasım Salı saat 19.00 | Kent Hakkı ve Bisiklet – Don Kişot Bisiklet Kolektifi (Söyleşi)

-19 Kasım Çarşamba saat 19.00 | *Zor Zamanları Nezaketle ve Neşeyle Geçebilmek

-19 Kasım Çarşamba saat 20.00 | Hava Kararınca: Cihan Mürtezaoğlu (Konser)

-20 Kasım Perşembe saat 19.00 | *Çok Düşünüyoruz: Aşk Dediğin (2): Ayrılık da Aşka Dahil mi? (Söyleşi)

-20 Kasım Perşembe saat 20.00 | Müzede Caz: Telli Davul (Konser)

-23 Kasım Pazar saat 17.00 | Gülmek Yakışır: Samet Karadeniz (Stand Up)

-24 Kasım Pazartesi saat 19.00 | *Antropoloji 101: Dünyanın Neden Antropologlara İhtiyacı Var? (Söyleşi)

-24 Kasım Pazartesi saat 19.00 | *Dans Dans Dans: Halk Dansları (Eğitmen: Ömer Turgut) (Performans)

-25 Kasım Salı saat 19.00 | *İçindeki Çocukla Bedende Özgürleş

-26 Kasım Çarşamba saat 19.00 | *Çok Düşünüyoruz: (Konu Başlığı Belirtilecek)

-26 Kasım Çarşamba saat 20.00 | Hava Kararınca: Şenceylik (Konser)

-27 Kasım Perşembe saat 19.30 | ANAFOD – Murat Kurtel ile Sunum ve Söyleşi "Kelebek"

-27 Kasım Perşembe saat 20.00 | Müzede Caz: Danae Plaka (Konser)

-28 Kasım Cuma saat 19.00 | *Hata Yapma Sanatı - Yetişkinlere Oyunlar

-29 Kasım Cumartesi saat 16.00 | *Hollywood Sineması: Ne Onunla Ne de Onsuz: Distopyalar: Kontrol ve Korku (Konuşmacı: Şenay Aydemir) (Söyleşi)

-29 Kasım Cumartesi saat 18.00 | Kentin Kırsalı: Gılgamış'ın Uruk'undan İ. Berk'in İstanbul'una Değişen Ne? (Söyleşi)

-30 Kasım Pazar saat 15.00 | Gizem Sürenkök ile İyi Gelen Sohbetler (Söyleşi)

-30 Kasım Pazar saat 17.00 | Gülmek Yakışır: Hidayet Tılı (Stand Up)

Başında (*) bulunan etkinlikler için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt oluşturulması gerekecek. Kapasite sınırlı olacak.