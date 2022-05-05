Muzaffer Özdağ kimdir? Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ kimdir, kaç yaşında vefat etti? Muzaffer Özdağ'ın hayatı ve biyografisi!

Muzaffer Özdağ kimdir, kaç yaşında vefat etti, nereli, mesleği ne? Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ kimdir, kaç yaşında vefat etti? Ayrıntılar sizlerle...

ÜMİT ÖZDAĞ'IN BABASI KİMDİR?

Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın babası "Muzaffer Özdağ" 'dır.

MUZAFFER ÖZDAĞ KİMDİR?

Muzaffer Özdağ (d. 15 Nisan 1933; Pınarbaşı, Kayseri - ö. 6 Şubat 2002; Ankara), aslen Dağıstan kumuk kökenli Türk, asker ve siyasetçi.

Harp Okulu'nu, Harp Akademisi'ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 27 Mayıs 1960 Darbesine Kurmay Yüzbaşı olarak fiilen katıldı. 13 Kasım 1960'ta Millî Birlik Komitesi'nin parçalanması üzerine 14'lerden biri olarak Tokyo'ya sürgüne gönderildi. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde siyasete atıldı ve TBMM 13. Dönem Afyon milletvekili seçildi. 1971 yılından sonra siyaseti bıraktı.

6 Şubat 2002 tarihinde Ankara'da öldü. Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın babasıdır.

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