Muz kabuğu dişlerinizi bembeyaz yapacak! Rengi 2 haftada değişiyor

Hem yemekten sonra hem de ara öğünlerde tüketilen sağlıklı besin muzun kabuğu şaşırtıcı faydalara sahip. Diş fırçaladıktan sonra muz kabuğuyla dişlerinizi 2 haftada beyazlatabilirsiniz.

Muzu tükettikten sonra kabuğunu çöpe atmayın. En lezzetli meyvelerden birisi olan muzun çöp sandığınız kabuğu pratik etkileriyle dikkat çekiyor. İşte, zengin mineral ve vitamin içeren yapısıyla muz kabuğunun bilinmeyen faydaları!

DİŞLERİ BEYAZLATIYOR

Rengi değişmemiş olgunlaşmış bir muzla dişlerinizi parlak ve temiz bir hale getirebilirsiniz. Muz kabuğunun iç kısmıyla birkaç dakika boyunca alt ve üst dişlerinizi ovalayabilirsiniz. Dişleri ovaladıktan sonra kuru bir diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

Diş beyazlatma etkisini birkaç günde görmek mümkün değildir. Birkaç hafta boyunca bu işlemi uygulamak gerekmektedir.

Not: Bu işlemler doğal tedavi yöntemi olarak bilinmektedir ancak uygulamadan önce bir diş hekimine danışmakta fayda bulunmaktadır.

AYAKKABILARI BİLE TEMİZLİYOR

Muz kabuğu parlatıcı özelliğiyle ayakkabı temizliğinde bile faydalı oluyor. Deri ayakkabılar bakımı zor olsa da, muz kabuğu sürerek parlatma ve temizleme işlemi yapabilirsiniz. Muz kabuğundaki balmumu, çeşitli yağlar ve potasyum deri ayakkabıları göz alıcı şekilde parlatacaktır.

BİTKİ BAKIMI YAPIYOR

Muz kabuğu sadece parlatıcı özelliğiyle değil besleyici özelliğiyle de değerlendirilebilir. Muz kabuğundaki zengin vitamin ve mineraller bitkilerin bakımına yardımcı olacaktır. Bitkilerin toprağına gübre amaçlı muz kabuğu gömebilirsiniz. Bitkilerin yapraklarını muz kabuğuyla silebilir, hem onları parlatabilir hem de besleyebilirsiniz.