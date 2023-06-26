Muud, dijital müzik platformudur ve dilediğiniz her an yerli ve yabancı milyonlarca şarkıyı sınırsız bir şekilde dinleme imkanı sunar. Müzikseverlerin sık sık sorduğu bir diğer konu ise Muud ücretli mi? Muud üyelik paralı mı? Muud premium ücreti ne kadar? Türk Telekom Muud ücretli mi? İşte detaylar…

Muud sayesinde en yeni ve popüler yerli ve yabancı şarkıları keşfedebilirsiniz. Ayrıca size özel hazırlanan listeleri dinleyebilir, modunuza göre şarkıları seçebilir ve sevdiğiniz sanatçıların radyolarını keyifle dinleyebilirsiniz. Peki, Muud ücretli mi? Muud üyelik paralı mı? Muud premium ücreti ne kadar? Türk Telekom Muud ücretli mi? İşte detaylar…

MUUD ÜCRETLİ Mİ? TÜRK TELEKOM MUUD NEDİR?

Muud ile arkadaşlarınızla paylaşma seçeneğiyle birlikte kişisel müziklerinize kolaylıkla erişebilir ve en sevdiğiniz şarkılarla kendi listelerinizi oluşturabilirsiniz. Muud, Türk Telekom müşterisi olma şartı aranmaksızın herkesin kullanabileceği bir platformdur. Tek Şifre üyeliğinizin olması, Muud'u kullanabilmeniz için yeterlidir. Türk Telekom mobil, evde internet ya da ev telefonu hattına sahip olmayan müşterilerimiz bile misafir kullanıcı olarak Tek Şifre alabilir ve Muud'daki milyonlarca yerli ve yabancı şarkıya kolaylıkla ulaşabilirler.

Muud , Modunuza göre özgürce müzik dinleyebileceğiniz, geniş arşiviyle istediğiniz şarkıları dinleme ve indirmenize olanak sağlayan bir müzik portalıdır.

Muud'a ücretsiz üye olmanız durumunda, www.muud.com.tr sitesi üzerinden günlük ücretsiz 30 şarkı dinleyebilir, kendi listenizi oluşturup paylaşabilir, diğer kullanıcıların listelerini görüntüleyebilir, müzik dünyasına ait güncel haberlere ulaşabilirken, istediğiniz şarkıyı ya da albümü MP3 formatında indirebilir veya müzik paketi satın alabilirsiniz.

MUUD PREMIUM ÜCRETİ NE KADAR?

www.muud.com.tr adresine girdiğiniz zaman şarkıların 30 saniyelik kısmını dinleyebilir, 31.saniyede ücretsiz üye girişi işlemini yaparak aylık 60 saat (yaklaşık) 1000 adet yerli şarkıyı ücretsiz dinleyebilirsiniz, sınırsızca yerli ve yabancı şarkı dinlemek ve/veya şarkı indirmek için aşağıdaki abonelik paketlerinden biri satın alınmalısınız.

İşte Muud Premium'un özellikleri:

- Her ay şarkı kataloğundan istediğiniz kadar şarkıyı www.muud.com.tr adresinden ve Muud Mobil uygulaması üzerinden sınırsız dinleyebilir,

- Her ay şarkı kataloğundan 250 adet şarkıyı MP3 formatında indirebilir,

- www.muud.com.tr üzerinden ve Muud Mobil uygulamasını içeren cihaz ya da telefonunuza indirebilir, indirdiğiniz şarkıları bilgisayarınıza ve MP3 formatını destekleyen cihazlarınıza aktarabilirsiniz.

- İnternetiniz olmadığı zamanlarda çevrimdışı dinlemek için seçtiğiniz şarkıları çevrimdışı moduna ekleyebilir, çevrimdışı şarkılarım alanından dinleyebilirsiniz. - Daha yüksek kalitede şarkı dinleme keyfi için HD Dinleme modunu aktif hale getirebilir ve en favori şarkılarınızı HD kalitede dinlemeye başlayabilirsiniz.

- Şarkı kataloğundan istediğiniz şarkıyı MP3 formatında indirebilir,

- www.muud.com.tr üzerinden ve Muud Mobil uygulamasını içeren cihaz ya da telefonunuza indirebilir, indirdiğiniz şarkıları bilgisayarınıza ve MP3 formatını destekleyen cihazlarınıza aktarabilirsiniz.

- Şarkı kataloğundan istediğiniz şarkıcıya ait yerli albümü MP3 formatında indirebilir,

www.muud.com.tr üzerinden indirdiğiniz yerli albümleri, bilgisayarınıza ve MP3 formatını destekleyen cihazlarınıza aktarabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM MUUD ÜCRETLİ Mİ?

Muud Premium, ilk 1 ay ücretsiz. Daha sonra ise ayda 29.99 TL yerine 16.99TL! "DENE" yaz, 7979'a SMS göndererek ya da ( https://www.muud.com.tr/index.jsp#/turktelekom_servisleri )sitesinden ödeme kanallarından birini kullanarak Premium'a geçebilirsiniz.