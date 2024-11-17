Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun yaklaşık yüzde 95'i insan vücudunda nerede üretilir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun yaklaşık yüzde 95'i insan vücudunda nerede üretilir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MUTLULUK HORMONU OLARAK DA BİLİNEN SEROTONİN HORMONUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 95'İ İNSAN VÜCUDUNDA NEREDE ÜRETİLİR?

A: Karaciğer

B: Böbrekler

C: Beyin

D: Bağırsaklar

Cevap: