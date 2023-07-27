Mutlu Kaya hakkında zaman zaman birçok detay merak ediliyor ve internet üzerinde Mutlu Kaya kimdir, hikayesi ne? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mutlu Kaya kimdir, hikayesi ne? Mutlu Kaya neden vuruldu?

Mutlu Kaya kimdir, hikayesi ne? Sorusu, konu hakkında yapılan araştırmalar nedeniyle gündeme geliyor ve arama motorları üzerinde Mutlu Kaya neden vuruldu? Sorusu da sık sık araştırılıyor. Altı yıl önce eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya'nın hikayesi merak ediliyor. Peki, Mutlu Kaya kimdir, hikayesi ne? Mutlu Kaya neden vuruldu?

MUTLU KAYA KİMDİR?

Mutlu Kaya, 1996 yılında dünyaya geldi. 8 kardeşli bir aileden gelen Mutlu Kaya, üniversitede spor akademisini kazanmasına rağmen maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.

MUTLU KAYA HİKAYESİ NEDİR?

"O Ses Türkiye" isimli ses yarışmasında birinci olan Mutlu Kaya, Ergani ilçesindeki evinde erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Vücuduna isabet eden dört kurşundan biri hâlâ kafa tasında duruyor. Saldırıdan sonra aylarca hastanelerde tedavi gördü, müzik hayatı sona erdi. . Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya da Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tarafından öldürüldü.