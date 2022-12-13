Mutlu Karaman' Türkiye'nin Togg'a ihtiyacı vardı'

Asıl mesleği galericilik olan başarılı iş insanı Mutlu Karaman, Togg hakkında şu sözleri söyledi: "Türkiye, kendi içinde böyle bir ivmeyi yakalamayı yıllardır düşünüyordu. Sadece doğru zamanlamayı bulması gerekiyordu. Şu anki değişen dünya düzeninde yaptığımız arabalar, kesinlikle birkaç yıl içerisinde hem ülke genelinde hem de dünya genelinde kullanılarak adından söz ettirecek."

"Bence Togg Türkiye'nin beklediği bir projeydi"

Türkiye'nin böyle bir atılama ihtiyacı olduğunu belirten Karaman, "Bence Togg Türkiye'nin ve Türk halkının beklediği bir projeydi. Bu sebeple atılan tüm adımları doğru ve yerinde buluyorum. Hatta biraz geç kalınmış bir proje olarak görüyordum ama şu ana baktığım zaman bu ekonomik krizde ülkemizi ve ekonomimizi kat kat geliştirecek, büyütecek bir proje olarak yorumluyorum." dedi.

"Hem dünya pazarı hem de Türk piyasası Togg ile birlikte canlanacak"

Togg ile ilgili düşüncelerinin olumlu yönde olduğunun altını çizen Karaman, "Togg Türkiye için sadece bir araba markası olmayacak. Aynı zamanda ülkemizi hem tanıtacak hem de ülkemiz hakkında diğer ülkeler tarafından yaratılan yanlış algıları düzeltecek. Bu sebeple üstüne basa basa söyleyebilirim ki seri üretime geçildiği zaman her Türk'ün gurur duyması gereken bir marka olacağından eminim. Tek düşüncem ise Togg'un Türk halkı için pozitif ayrımcılık yapması gerektiği. Seri üretime geçilmesinin ardından halkımıza ve alım gücüne özel bir şekilde fiyatlandırma yapması lazım. Türk halkını böyle bir markadan mahrum bırakmanın doğru olmayacağını düşünüyorum." dedi.