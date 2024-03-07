Mutlu Aksoy kimdir? Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mutlu Aksoy kimdir? Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUTLU AKSOY KİMDİR?

Mutlu Aksoy, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Balıkesir Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.