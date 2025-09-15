Mutlak butlan kararı çıkacak mı? CHP kurultay davası neden açıldı, sonuçları ne olabilir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından açılan dava, sadece bir iç tartışma değil; Türkiye'de siyasi partilerin işleyişi, iç hukuk mekanizmaları ve demokratik temsil ilkeleri açısından da büyük bir sınav niteliğinde. "Mutlak butlan" gibi teknik ancak etkisi son derece güçlü bir hukuki kavramın, siyasi bir kurultay üzerinden gündeme gelmesi; hem hukukçuları hem siyasetçileri hem de kamuoyunu derin bir tartışmanın içine çekmiş durumda. Kurultayda yaşandığı öne sürülen usulsüzlükler, seçilen yönetim organlarının geçerliliği ve genel başkanlık makamının meşruiyeti üzerinden şekillenen dava süreci, sadece CHP'nin değil, aynı zamanda Türkiye'de siyasi partilerin kurumsal yapılarının nasıl şekilleneceğine dair önemli işaretler veriyor. Peki mutlak butlan kararı gerçekten çıkar mı? CHP kurultay davası neden açıldı, olası sonuçlar ne olabilir? Ve en önemlisi: Böyle bir karar CHP için ne anlam taşıyacak?

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Mutlak butlan, hukukta bir işlemin baştan itibaren yok hükmünde sayılması anlamına gelir. Bu durum kamu düzenine, kanuna veya temel hukuk ilkelerine açıkça aykırı işlemler için geçerlidir. Mutlak butlan kararları, sadece taraflar değil, herkes tarafından ileri sürülebilir.

Hak düşürücü süreye tabi değildir; yani zaman geçse bile ileri sürülebilir. Mahkemeler, mutlak butlan durumlarını tarafların talebi olmasa dahi kendiliğinden (re'sen) dikkate alabilir. İptalden farklı olarak, onanamayacak, geçici olarak bile geçerli kabul edilemeyecek işlemleri kapsar.

CHP KURULTAY DAVASI NEDEN AÇILDI?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı sonrası bazı delegeler ve Lütfü Savaş tarafından dava açıldı. Davada kurultay sürecinde usulsüzlük yapıldığı, delege iradesinin sakatlandığı ve tüzük ihlallerinin yaşandığı iddia ediliyor. Özellikle delege listelerinde yapılan değişiklikler ve yetkisi olmayan kişilerin oy kullandığı öne sürülüyor.

Kurultayda alınan tüm kararların – genel başkan seçimi, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri dahilgeçersiz sayılması isteniyor.

Davacılar, "mutlak butlan" gerekçesiyle kurultayın yok hükmünde sayılmasını talep ediyor.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKACAK MI?

Dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor ve bir sonraki duruşma 8 Eylül 2025'te yapılacak. Hukukçular arasında farklı görüşler var: Kimileri mutlak butlan kararının çıkmasının zor olduğunu savunurken, bazıları bu yöndeki taleplerin hukuki dayanağının bulunduğunu belirtiyor. Siyasi partilerin kurultay süreçleri kendi iç hukuk kurallarına ve Parti Tüzüğü'ne dayanıyor. Bu nedenle mahkeme karar verirken sadece genel hukuk normlarını değil, parti tüzüğü ve iç işleyiş kurallarını da değerlendirmek zorunda.

Davanın iç hukuk yolları tüketilmeden açıldığı iddiaları da, süreci etkileyebilecek unsurlar arasında.

Mahkemenin mutlak butlan yerine daha dar kapsamlı bir iptal kararı verme ihtimali yüksek görülüyor.

CHP KURULTAY DAVASI SONUÇLARI NE OLABİLİR?

CHP kurultay davası farklı senaryolara açık. İşte en olası sonuçlar:

Mahkeme Mutlak Butlan Kararı Verirse:

Kurultay baştan itibaren yok hükmünde sayılır.

Tüm kararlar geçersiz olur: Genel başkan seçimi, PM ve YDK dahil.

Mevcut yönetimin meşruiyeti ortadan kalkar.

Parti büyük bir yönetim krizine sürüklenebilir.

Mahkeme İptal veya Usulsüzlük Tespiti Yaparsa:

Sadece bazı kararlar geçersiz sayılabilir.

Delegelerin yeniden belirlenmesi, belirli oylamaların tekrarlanması gerekebilir.

Mevcut genel başkan görevine devam eder ancak meşruiyet tartışmaları sürer.

Mahkeme Teknik Gerekçelerle Davayı Reddeder:

Görevsizlik, yetkisizlik veya iç hukuk yollarının tüketilmemesi gerekçesiyle dava reddedilebilir.

Bu durumda kurultay tamamen geçerli kabul edilir.

Davacı taraf açısından siyasi bir başarısızlık olur.

Karar Temyize Gider ve Süreç Uzarsa:

Mahkeme kararı temyize taşınabilir, süreç uzun sürebilir.

Parti içi belirsizlikler devam eder, seçim hazırlıkları sekteye uğrayabilir.

hazırlıkları sekteye uğrayabilir. Kamuoyunda güven kaybı yaşanabilir.

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA CHP İÇİN NE ANLAMA GELECEK?

Genel Başkanlık Krizi: Özgür Özel'in genel başkanlığı hukuken geçersiz sayılabilir. Bu da partide liderlik boşluğu yaratır.

Yönetim Organlarının Dağılması: Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve diğer karar organları yeniden yapılandırılmak zorunda kalır.

Kurultayın Tekrarı: Yeni bir kurultay yapılması gerekir. Bu da parti içinde büyük bir zaman ve enerji kaybına neden olur.

İç İktidar Mücadelesi: Eski ve yeni yönetim arasında ciddi çekişmeler baş gösterebilir. Parti içi kutuplaşma derinleşebilir.

Seçim Hazırlıklarının Zora Girmesi: CHP'nin seçim sürecine hazırlanma kapasitesi zayıflar. Stratejik planlar sekteye uğrar.

Kamuoyunda Meşruiyet Sorunu: Halkın gözünde CHP'nin iç hukuk düzeni sorgulanabilir, muhalefet cephesinde güven erozyonu yaşanabilir.