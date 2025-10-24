Mutlak Butlan davası nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi ne zaman bitti?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan kurultay süreci ve sonrasında açılan "mutlak butlan" davası, siyasetin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Parti içi tartışmaların odağında yer alan bu dava, kurultayın geçerliliği ve genel başkanlık değişiminin hukuki yönüyle gündemde geniş yankı uyandırdı. Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık döneminin sona ermesi de siyaset kulislerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUTLAK BUTLAN DAVASI NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na yönelik olarak açılan davalarda "mutlak butlan" kavramı sıkça gündeme gelmiştir. "Mutlak butlan", hukuken bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelir.

Yani mahkeme tarafından "mutlak butlan" kararı verilirse, o işlem hiç yapılmamış kabul edilir. Bu bağlamda, davacılar CHP kurultaylarının usule aykırı şekilde yapıldığını öne sürerek, kurultayların yok hükmünde sayılmasını talep etmiştir. Ancak Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle reddetmiş, yani "mutlak butlan" kararı vermemiştir.

Mahkemenin bu kararıyla birlikte CHP'nin mevcut yönetimi geçerliliğini korumuş, dava herhangi bir değişikliğe yol açmadan sonuçlanmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ BİTTİ Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevi sona ermiştir. Kılıçdaroğlu, 13 yıl boyunca sürdürdüğü genel başkanlık görevine, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı sonucunda veda etmiştir. Kurultayda yapılan seçimlerde Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak seçilmiştir.

Dava süreci bazı çevrelerde Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönebileceği yönünde yorumlara neden olsa da mahkemenin kararıyla bu ihtimal ortadan kalkmıştır.

Kılıçdaroğlu, aktif siyaseti bırakmadığını ifade etmiş, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir ofis tutarak siyasi çalışmalarına bağımsız bir şekilde devam etme kararı almıştır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ARTIK GENEL BAŞKAN DEĞİL Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanı değildir. 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultay'da görevi Özgür Özel'e devretmiştir. Mahkeme süreci, kurultayın iptali ve yeniden değerlendirilmesi taleplerini içerse de sonuç itibarıyla bu davalar reddedilmiş ve mevcut yönetimin meşruiyeti korunmuştur.

Bu gelişmeyle birlikte Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında yer almadığı gibi partideki etkin konumunu da büyük ölçüde kaybetmiştir. Ancak siyaset sahnesinden tamamen çekilmemiş, siyasi fikir ve çalışmalarıyla aktif bir şekilde var olmayı sürdürmektedir.