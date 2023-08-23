İstanbul'da yapılan operasyonda aralarında "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenen Heijan ve Muti'nin de bulunduğu 4 rapçinin tutuklanmıştı. Hakkında arama kararı çıkartılan ünlü rapçi MUTİ tutuklandı mı? Araştırılıyor. Peki, MUTİ tutuklandı mı? MUTİ teslim mi oldu, serbest bırakıldı mı?

MUTİ tutuklandı mı? Sorusu, hakkında arama kararı olması nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyordu. İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ' Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alınmıştı. Rapçi Heijan ve Muti'nin 3 ay önce çıkardıkları "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenmeye ulaşmıştı. Peki, MUTİ tutuklandı mı? MUTİ teslim mi oldu, serbest bırakıldı mı?

MUTİ TUTUKLANDI MI?

'Muti' mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu biliniyordu. Daha sonrasında 'Muti' mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. teslim oldu ve yakın dostu Heijan tarafından adalete teslim olduğu duyurulmuştu. Bugün sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler ile birlikte MUTİ'nin serbest bırakıldığı görüldü.