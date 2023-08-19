İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 'Heijan' adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. Peki, Muti neden gözaltına alındı, suçu ne?

İstanbul'da yapılan operasyonda aralarında "Aynen" isimli şarkısı 44 milyon dinlenen Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçiler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki, Muti neden gözaltına alındı, suçu ne?

MUTİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI, SUÇU NE?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçilerin sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiğini belirledi.

EVDE SİLAH BULUNDU

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya 'suç ve suçluyu övme' gerekçesiyle operasyon düzenledi. "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Rapçi Heijan ve Muti'nin 3 ay önce çıkardıkları "Aynen" isimli şarkıları 44 milyon dinlenmeye ulaşmıştı.