Mutfak Bahane Seda kimdir? Gelinim Mutfakta Seda kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Seda ve kayınvalidesi Nagehan Hanım programın yeni isimleri oldu Geçen hafta elenen ismin yerine gelen yarışmacı kıyasıya mücadele veriyor. Nagehan Hanım programa köpeğiyle geldi ve kayınvalideler bu duruma tepki gösterdi. Peki, Mutfak Bahane Seda kimdir? Gelinim Mutfakta Seda kaç yaşında, nereli?