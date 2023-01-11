Mutfak Bahane Seda kimdir? Gelinim Mutfakta Seda kaç yaşında, nereli?
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Gelinim Mutfakta Seda ve kayınvalidesi Nagehan Hanım programın yeni isimleri oldu Geçen hafta elenen ismin yerine gelen yarışmacı kıyasıya mücadele veriyor. Nagehan Hanım programa köpeğiyle geldi ve kayınvalideler bu duruma tepki gösterdi. Peki, Mutfak Bahane Seda kimdir? Gelinim Mutfakta Seda kaç yaşında, nereli?
Nagehan Hanımın programa köpeğiyle gelmesi, diğer yarışmacıların kayınvalideleri tarafından tepkiye sebep oldu. Gelinim Mutfakta Seda ve kayınvalidesi Nagehan Hanım kimdir? Peki, Mutfak Bahane Seda kimdir? Gelinim Mutfakta Seda kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA SEDA VE KAYINVALİDESİ NAGEHAN HANIM KİMDİR?
Yeni yarışmacı Seda'nın kaynanası Nagehan Hanımın programa getirdiği köpeği olay oldu.
134.haftanın yeni yarışmacısı Seda ve kaynanası Nagehan Hanım programa iddialı bir giriş yapıyorlar.
Nagehan Hanımın köpeği ile yarışmaya gelmesi diğer kaynanalar tarafında hoş karşılanmıyor. Kayınvalideler odasında köpek yüzünden kriz anları yaşanıyor.