ATV ekranında yayınlanan gündüz kuşağı programı Mutfak Bahane haftaiçi her gün seyirci karşısına çıkıyor. 5 çiftin sırayla bir gün yarışması formatına sahip olan yemek yarışmasının sunucusu Derya Taşbaşı, izleyiciyi ekranlarda tutuyor. İzleyici ise Mutfak Bahane canlı izlemek isteyenler haberimizin devamındaki linkten yayına ulaşabilir. Mutfak Bahane Canlı izle! 10 Ekim Mutfak Bahane canlı yayın linki! ATV Mutfak Bahane canlı izleme ekranı! Mutfak Bahane bugünkü bölümü izle!

Mutfak Bahane yarışması geniş izleyici kitlesine sahiptir. Bu nedenle her gün Mutfak Bahane canlı izle! Olarak arama motorlarında aratılıyor. Haftaiçi her gün ATV ekranlarında yayınlanan yemek programı büyük ilgi çekiyor. Çiftler hem yemek yapıyor hem de sunucu Derya Taşbaşı ile sohbet ediyor. Çiftler yarışırken diğer yarışmacı çiftler de yemek yapılışını izliyor ardından yemekleri tadarak puan veriyorlar. İzleyici tarafından sıkı sıkıya takip edilen Mutfak Bahane programı hem eğlenceli hem de heyecanlı olan bir program. Mutfak Bahane Canlı izle! 10 EkimMutfak Bahane canlı yayın linki! ATV Mutfak Bahane canlı izleme ekranı! Mutfak Bahane bugünkü bölümü izle!

MUTFAK BAHANE NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane haftaiçi her gün saat 14:00'da seyirci ile buluşuyor.

MUTFAK BAHANE HANGİ KANALDA?

Mutfak Bahane programı ATV ekranlarında yayınlanıyor.

DERYA TAŞBAŞI KİMDİR?

Derya Taşbaşı (d. 24 Mayıs 1985, Mönchengladbach, Almanya ), program sunucusu.

1985 yılında Almanya'nın Möchne Gladbach şehrinde doğan Derya Taşbaşı ortaokul ve lise eğitimini Köln'nün Rhein Gymansium okulunda tamamlayarak, bir Avrupa Birliği Projesinde yer almak için 2004 yılında İstanbul'a geldi.

Projenin sonlanmasıyla Türkiye'de hayatına devam etme kararı alan Derya, İstanbul'da uluslararası şirketlerde müşteri temsilcisi olarak çalışıp, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Bu alanda yarışma sonuçları ödüllere sahip oldu ve Burslu Milano Domus Akademi de bir dönem okuma şansı oldu.

Öğrencilik yıllarında oyunculuk ve sunuculuğa olan ilgisi ağır basan ve dizi oyunculuğuna başlayan Derya, Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde ilk kamera önü deneyimini yaşarken, oyunculuk kariyerine Kanıt ve Kolej Günlüğü dizilerinde devam etti. Ayrıca bu sure zarfında çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak ekranlarda yerini aldı.

TRT Spor'da 295 bölüm yayınlanan Haydi Spora isimli programın sunuculuğunu yapan Derya Taşbaşı, Kanal 7 ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Uçan Halı programıyla, seyircilere dünyanın en çok merak edilen ülkeleri ve şehirlerinden seslendi. Son olarak da TRT Avaz ekranlarında Türk Halk oyunlarını tanıtan Türk Dansları isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı.