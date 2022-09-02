Müşteki ne demek? TDK'ye göre müşteki ne anlama geliyor?

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MÜŞTEKİ NE DEMEK?

Hukukta şikâyet, herhangi bir suç nedeniyle zarar gördüğünü düşünen kişinin, ilgili kurumlara yaptığı resmî başvuru. Şikâyet yazılı veya sözlü şekilde olabilir. Suçtan etkilenen kişilerin başvurularına şikâyet, suçtan etkilenmeyen kişilerin başvurularına ise ihbar denir. Şikayette bulunan kişiye şikâyetçi veya müşteki denir.

Ceza hukuku ile ilgili şikayetler, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine (polis , sahil güvenlik veya jandarma) yapılır. Dilekçe verilmesi şart değildir. Ancak yazılı başvurunun bazı avantajları vardır. Bir suç mağdurunun Cumhuriyet Savcısına yapacağı şikâyet üzerine Savcı gerekli araştırmayı yapar ve gerek görürse kamu adına ceza davası açar.

Bazı suçlarla ilgili şikâyetlerde zaman kısıtlaması vardır. Şikâyetin zaman aşımı gerçekleştiğinde mağdur, şikâyet hakkını kaybeder. Genellikle, suçun ciddiyetiyle doğru orantılı olarak zaman aşımı da uzar.

TDK'YE GÖRE MÜŞTEKİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yakınan, sızlanan, şikâyetçi.