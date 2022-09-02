Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müşteki, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müşteki ne demek? Müşteki anlamı ne? İşte, Müşteki kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Müşteki kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Müşteki anlamı ne? Müşteki ne demek?

MÜŞTEKİ NE DEMEK?

Müşteki, suçtan zarar gören veya mağdur olan anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle müşteki bir ceza yargılamasında şikayet hakkını haiz olan kişidir. Müşteki deyimi daha çok soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarda önem kazanmaktadır.

Şikayete bağlı suçlar bakımından Müşteki kendisine karşı işlenen suçu ve bu suçu işleyen suçluyu öğrenmesinden itibaren altı ay içerisinde cumhuriyet savcılığına başvurarak şikayette bulunmalıdır. Altı aylık süre içerisinde şikayette bulunulamaması halinde, şikayet hakkı düşeceğinden suçun soruşturulması ve kovuşturulması yapılamayacaktır.