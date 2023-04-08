Mustafa Varank nereden aday olacak? Mustafa Varank nereden milletvekili adayı olacak?
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14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti milletvekili aday listesine son şeklini vermeye çalışıyor. Kulislerde dolaşan listeye göre hangi bakanın nereden aday olacağı da netleşmeye başladı. Peki, Mustafa Varank nereden aday olacak? Mustafa Varank nereden milletvekili adayı olacak?
14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon AK Parti milletvekili listeleri üzerindeki çalışmalarında sona yaklaştı. Peki, Mustafa Varank nereden aday olacak? Mustafa Varank nereden milletvekili adayı olacak?
MUSTAFA VARANK NEREDEN ADAY OLACAK?
Gelen son kulis bilgisine göre daha önce Samsun'dan aday olacağı konuşulan ve bunu istemediği öne sürülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'dan aday olacağı konuşuluyor. İddiaya göre; Bakan Soylu ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da mega kentten aday olacak.
İşte son kulis bilgisine göre diğer isimler ve aday olacakları iller;
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye'den
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'dan
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'dan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İzmir'den