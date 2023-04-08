14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti milletvekili aday listesine son şeklini vermeye çalışıyor. Kulislerde dolaşan listeye göre hangi bakanın nereden aday olacağı da netleşmeye başladı. Peki, Mustafa Varank nereden aday olacak? Mustafa Varank nereden milletvekili adayı olacak?

Varank: Bakanların yerli ve milli otomobillerini makam aracı olarak kullanması önemli bir mesajdır

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon AK Parti milletvekili listeleri üzerindeki çalışmalarında sona yaklaştı. Peki, Mustafa Varank nereden aday olacak? Mustafa Varank nereden milletvekili adayı olacak?

MUSTAFA VARANK NEREDEN ADAY OLACAK?

Gelen son kulis bilgisine göre daha önce Samsun'dan aday olacağı konuşulan ve bunu istemediği öne sürülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'dan aday olacağı konuşuluyor. İddiaya göre; Bakan Soylu ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da mega kentten aday olacak.

İşte son kulis bilgisine göre diğer isimler ve aday olacakları iller;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye'den

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'dan

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'dan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İzmir'den