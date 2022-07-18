Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak çalışmalarını sürdüren Mustafa Varank'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Varank kimdir? Mustafa Varank kaç yaşında, nereli? Mustafa Varank ne bakanı? Mustafa Varank hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Varank, 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Yedikule İlkokulunda, orta öğrenimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Varank, eğitimini sürdürmek üzere ABD'ye gitti. Varank, Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanında eğitim aldı ve aynı zamanda Florida State Üniversitesinde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı.

Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araştırmaları yapan Indiana University Pervasive Technology Institute'te araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.

Yurt dışındaki eğitim ve çalışma hayatını 2005 yılında bitirip Türkiye'ye dönen Varank, Başbakanlık'ta çalışmaya başladı ve 2011'de Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Büyükelçi unvanı verilen Varank, iyi derecede İngilizce biliyor.