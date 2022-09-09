Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli otomobil TOGG'u, asgari ücretlilerin '100 yıl gibi makul bir vadeyle' alabileceklerini söylediği iddia edildi. Peki, Mustafa Varank asgari ücretlilerin TOGG'u 100 yıl vadeyle alabileceklerini söyledi mi? Mustafa Varank Mustafa Varank'ın asgari ücretlilerin yerli otomobil TOGG'u 100 yıl vadeyle alabileceklerini söylediği iddiası doğru mu? İşte detaylar...

Sosyal medyada bir hesabın paylaşımı sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli otomobil TOGG'u, asgari ücretlilerin '100 yıl gibi makul bir vadeyle' alabileceklerini söylediği iddia edildi. Kısa sürede gündem olan olay sonrasında Mustafa Varank asgari ücretlilerin TOGG'u 100 yıl vadeyle alabileceklerini söyledi mi? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Mustafa Varank asgari ücretlilerin TOGG'u 100 yıl vadeyle alabileceklerini söyledi mi? Mustafa Varank Mustafa Varank'ın asgari ücretlilerin yerli otomobil TOGG'u 100 yıl vadeyle alabileceklerini söylediği iddiası doğru mu? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA VARANK ASGARİ ÜCRETLİLERİN TOGG'U 100 YIL VADEYLE ALABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ Mİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli otomobil TOGG'u, asgari ücretlilerin '100 yıl gibi makul bir vadeyle' alabileceklerini söylediği iddia edilmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Teyit.org'un haberine göre ilgili konuşma 30 Ağustos 2022'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı Radyo Başakşehir yayınında gerçekleşiyor. 2023 yılı Mart ayında yerli otomobil TOGG'un satışlarının başlayacağını açıklayan Varank, TOGG'un fiyatıyla ilgili de, C sınıfı SUV tipi olacak aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve bu araçlarla aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söylemiş.

Varank'ın bu açıklamasının ardından, ilk olarak 31 Ağustos 2022'de Zorting isimli parodi Twitter hesabından, Varank'ın "Asgari ücretliler 100 yıl gibi makul bir vadeyle alabilecekler" dediği paylaşılmış. Fakat Zorting isimli hesaba baktığımızda yaptığı tüm paylaşımların parodi olduğu anlaşılabiliyor.