Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz sağlık durumuyla gündeme geliyor. Sayısız projede yer alan 63 yaşındaki Mustafa Uzunyılmaz'ın hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Mustafa Uzunyılmaz'ın hastalığı nedir? Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Vay Anam Vay, Süper Babaanne, Geniş Aile, Bir Zamanlar Osmanlı ve Evdeki Yabancı gibi birçok başarılı projede yer alan 63 yaşındaki Mustafa Uzunyılmaz, sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Mustafa Uzunyılmaz'ın hastalığı nedir? Oyuncu Mustafa Uzunyılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA UZUNYILMAZ'IN HASTALIĞI NEDİR?

Sayısız projede yer alan 63 yaşındaki usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz, yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbine stent takıldı.

OYUNCU MUSTAFA UZUNYILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaşarak Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncunun kalbine stent takıldığı ortaya çıktı. Uzunyılmaz, 2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Kız Kardeşim" filminde oynadığı 'Kazım' rolü ile 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştı.