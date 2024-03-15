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Mustafa Ünaldı kimdir? CHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Mustafa Ünaldı kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Ünaldı kimdir? CHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Mustafa Ünaldı kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Mustafa Ünaldı'nın yaşını ve nereli olduğu merak ediliyor. Mustafa Ünaldı'nın hayatı ve politik kariyeri hakkında daha fazla bilgi almak için araştırmalar devam ediyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan adayı ise Mustafa Ünaldı. Mustafa Ünaldı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA ÜNALDI KİMDİR?

Mustafa Ünaldı 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Uzundere Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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