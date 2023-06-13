Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu hayatı ve biyografisi! Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Mustafa Topaloğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Mustafa Topaloğlu hakkında merak edilenler. Mustafa Topaloğlu hayatı ve biyografisi. Mustafa Topaloğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mustafa Topaloğlu merak konusu oldu. İşte Mustafa Topaloğlu hakkında merak edilen Mustafa Topaloğlu kimdir, Mustafa Topaloğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1957

(66 yaşında),

Hopa, Türkiye

Mustafa Topaloğlu (d. 1957, Hopa, Artvin), Türk şarkıcı. Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Ayrıca Mustafa Topaloğlu, bir Obama hayranıdır ve Obama için bir tekli yayınlamıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.