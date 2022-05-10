Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu hayatı ve biyografisi! Mustafa Topaloğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mustafa Topaloğlu merak konusu oldu. İşte Mustafa Topaloğlu hakkında merak edilen Mustafa Topaloğlu kimdir, Mustafa Topaloğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 1957

(65 yaşında)

Hopa

Mustafa Topaloğlu (d. 1957, Hopa, Artvin), Türk şarkıcı. Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Ayrıca Mustafa Topaloğlu, bir Obama hayranıdır ve Obama için bir tekli yayınlamıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.

Albümleri

Beraber

Beyaz Gelin

Bizim Düğün

Canım

Çukulata Sevgilim

Emine

Hedef İnsanlık

Kafam Bozuk Bu Sıralar

Keyf

Konuş

Makbule

Memisler

Muallim

Taktım

Yakarım Alimallah