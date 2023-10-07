Cumhurbaşkanlığı Kararıyla kamu kurumlarına üst düzey yönetici atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından Mustafa Tekin kimdir? Sorusu konu hakkında merak edilmekte olan sorular ve isimler arasında yer aldı. Resmi Gazete'de yer almakta olan birçok isim merak konusu oluyor. Peki, Mustafa Tekin kimdir? Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA TEKİN KİMDİR?

1962 yılında Erzurum'da doğan Mustafa Tekin, eğitim hayatına Kayseri'de başlamış ve ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini bu şehirde tamamlamıştır. İlahiyat eğitimine ise 1983 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başlamış ve 1988 yılında mezun olmuştur. Lisans tezi olarak Muhammed Mustafa el Azami'nin "Early Hadith Literature in Islam" adlı eserini Türkçeye tercüme etmiş olan Mustafa Tekin, aynı zamanda medrese usulü ile 3 yıl boyunca icazetli eğitim almıştır.

Kariyerine Kayseri'de Türkistan Camii İmam Hatipliği göreviyle başlayan Tekin, daha sonra farklı illerde görev yapmıştır. Iğdır Tuzluca İlçe Müftüsü olarak atanarak görevine başlayan Mustafa Tekin, Giresun Dereli İlçe Müftülüğü, Isparta Şarkikaraağaç İlçe Müftülüğü gibi farklı görevlerde bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Din Hizmetleri Ataşesi olarak görev yaptığı dönemde, ilk kubbeli ve minareli caminin inşasını gerçekleştirmiş ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde ve topluluklarda İngilizce sunumlar ve konferanslar vermiştir.

Ankara Müftü Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde "Geleceğimle Buluşuyorum Projesi"ni Ankara Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa gerçekleştiren Mustafa Tekin, evli ve üç çocuk babasıdır ve İngilizce ile Arapça dillerini çok iyi derecede bilmektedir. Mustafa Tekin, 13 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırşehir İl Müftülüğü görevine atanmıştır.