Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Mustafa Şükrü Nazlı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Mustafa Şükrü Nazlı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Şükrü Nazlı kimdir? Mustafa Şükrü Nazlı kaç yaşında, nereli? Mustafa Şükrü Nazlı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Mustafa Şükrü Nazlı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Mustafa Şükrü Nazlı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Mustafa Şükrü Nazlı kimdir? Mustafa Şükrü Nazlı kaç yaşında, nereli? Mustafa Şükrü Nazlı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MUSTAFA ŞÜKRÜ NAZLI KİMDİR?

1966 yılında Kütahya Merkez Ali Paşa Mahallesinde doğan Nazlı, eğitimine Abdurrahmanpaşa ilkokulunda başladı.1983 yılında Kütahya Lisesi'ni bitirdi. Üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde devam eden Nazlı, 1988 yılında Jeoloji Mühendisi olarak buradan mezun oldu. Genç yaşlardan itibaren siyasete başlayan Şükrü Nazlı, kapatılan Refah Partisinde de çeşitli görevler yaptı.

7 Haziranda yapılacak 25. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'nin Kütahya'da 1. Sıra Milletvekili Adayıdır.

Orta seviyede Fransızca ve başlangıç seviyesinde İngilizce biliyor. Evlidir.