Mustafa Sönmez adı son zamanlarda sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. İktisatçı ve yazar olan Sönmez'in hayatı merak ediliyor. Peki, Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA SÖNMEZ KİMDİR?

Mustafa Sönmez 1955 yılında Van'da doğan siyaset bilimci ve gazetecidir. Eğitimini Orta Doğu Teknik üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde tamamlamıştır. Birçok sendikada görev alan Sönmez, 1980 yılında gazeteciliğe, Demokrat Gazetesinde başlamıştır. Sonraları;

Nokta

Anka Ajansı

Söz

Ekonomik Panorama

Para

Skylife

Ekonomik Forum gibi gazete ve dergilerde editörlük ve yazarlık yapmıştır.

1980 sonrasında araştırmacı –uzman olarak çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 1983 yılında Nokta dergisinde ekonomi editörü olarak medya sektöründe yer aldı. Birçok derginin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1992'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırma birimi DİSK-AR'ın kurucu yönetmeni oldu. Uzun bir süre bağımsız çalıştı, kitaplar üretti.

2009-Mart 2013 döneminde Cumhuriyet, Nisan 2013-Şubat 2014'te Yurt , 12 mayıs-1 Eylül 2014 arasındaSözcü gazetesinde; Nisan 2015-Eylül 2015 dönemindeBirGün gazetesindeköşe yazarlığı yaptı.Mayıs 2013-2016 arasıHürriyet Daily News'de de haftada 1 gün ekonomi yorumları yazdı. Merkezi Washington'da olanAl-Monitor haber sitesine haftalık yazı katkısı ise Ekim 2016'da başladı. Ekim 2017-Nisan 2019 arası Artı TV'de her hafta Salı günleriEkonomi Politik isimli programı yaptı.Eylül 2019'dan itibaren de Halk TV'de söz konusu programı sürdürdü.

Çeşitli TV kanallarında ve radyolarda yorumculuk faaliyetinin yanında araştırma üretimini ve kitap yayınlarını sürdürmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası danışmanıdır ve Oda için sanayi araştırmaları yapmaktadır.

Gazeteci-yazarlık uğraşına paralel olarak ilki 1977 yılında yayınlanmak üzere Türkiye ekonomisi üstüne 30 dolayında kitap yayımladı.

MUSTAFA SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Sönmez 1955 doğumlu olup 66 yaşındadır.