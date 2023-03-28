Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Mustafa Şentop kimdir? sorusu merak edilen başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda AK Parti'yi temsilen görev yaptı. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde MKYK üyeliğine seçildi. Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Mustafa Şentop kimdir, kaç yaşında? Mustafa Şentop nereli, mesleği nedir? Mustafa Şentop hayatı ve biyografisi nedir?

Mustafa Şentop kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda Ak Parti'yi temsilen görev yaptı. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde MKYK üyeliğine seçildi. Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Mustafa Şentop kimdir? sorusu merak edilen başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Şentop kimdir, kaç yaşında? Mustafa Şentop nereli, mesleği nedir? Mustafa Şentop hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylkar haberimizde...

MUSTAFA ŞENTOP KİMİDİR?

6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de Doktor, 2005'te Doçent, 2011'de Profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında bir çok üniversitede lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevler yaptı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük yaptı. Çeşitli akademik dergilerde Yayın Kurulu Üyesi ve Editör olarak görev aldı, hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 24,25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda Ak Parti'yi temsilen görev yaptı. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde MKYK üyeliğine seçildi. Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayıdır.