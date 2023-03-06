Mustafa Sarıgül TDP 6'lı Masa'ya katıldı mı?

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Mustafa Sarıgül 6'lı Masa'ya katıldı mı?

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, Mustafa Sarıgül 6'lı Masa'ya katıldı mı?

MUSTAFA SARIGÜL 6'LI MASA'YA MI KATILDI?

Mustafa Sarıgül:"Bana her sorulduğu zaman söyledim bu geçiş dönemi için en uygun aday o masada Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu, egosunu yenmiş, hırslarından arınmış, demokrat bir liderdir. Arkasında durur, iyi bir ekiple iyi bir programla seçmenin önüne çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu görüyorum" dedi.