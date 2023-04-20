Siyasi partiler, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Mustafa Sarıgül'ün nereden milletvekili adayı gösterildiği merak konusu oldu. Peki, Mustafa Sarıgül milletvekili adayı mı? Mustafa Sarıgül nereden, kaçıncı sırada aday gösterildi? Mustafa Sarıgül hangi şehirden milletvekili adayı? İşte detaylar...

Vekil seçilebilecek mi? İşte Mustafa Sarıgül'ün aday olduğu ilde yapılan ilk anket

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na iletti. Ünal Kahraman'ın hangi partiden aday gösterildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Mustafa Sarıgül'ün aday gösterildiği şehir araştırılmaktadır. Peki, Mustafa Sarıgül milletvekili adayı mı? Mustafa Sarıgül nereden, kaçıncı sırada aday gösterildi? Mustafa Sarıgül hangi şehirden milletvekili adayı? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA SARIGÜL MİLLETVEKİLİ ADAY MI, NEREDEN ADAY GÖSTERİLDİ?

Mustafa Sarıgül, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı ve genel seçimlerde CHP listesinden Erzincan milletvekili adayı olmuştur.

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956'da Erzincan'ın İliç ilçesinin Güngören köyünde doğdu, 1962 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Sarıgül, eğitimine Güngören Köyü İlkokulunda başladı. Ailesinin İstanbul'a göç etmesi nedeniyle eğitimine İstanbul'da devam etti. Liseyi Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

Çalışma yaşamına Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nde devam etti. Daha sonra kamu görevinden ayrılarak ticaret yapmaya başladı. 1999-2014 yılları arasında İstanbul'un Şişli ilçesinin belediye başkanlığını yaptı. 17 Aralık 2020'de kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin genel başkanıdır.